A rotura dunha tubaxe deixa sen auga a gran parte da cidade

Unha gran parte da cidade de Pontevedra, especialmente as súas zonas máis céntricas, quedou sen abastecemento de auga este domingo tras producirse unha avaría no sistema.

O problema detectouse sobre as 14:40 horas. Tratouse da rotura dunha canalización de auga á altura do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Operarios da empresa Viaqua, concesionaria do servizo de augas, trasladáronse ao lugar para illar a tubaxe defectuosa e poder restablecer o abastecemento a través doutras canalizacións.

As vivendas máis afectadas foron as situadas nas zonas máis altas da cidade e os pisos que teñen unha maior altura, debido á falta de presión no sistema.

Dúas horas despois e de maneira paulatina, os domicilios que quedaron sen auga comezaron a recibir de novo a subministración de auga, segundo informa o Concello de Pontevedra.