O comedor do CEIP Isidora Riestra contará con Plan Madruga a partir do curso 24-25

A asociación de nais e pais (ANPA) do CEIP Isidora Riestra de Poio confirmou a ampliación do servizo de comedor escolar.

A partir do próximo curso ademais dos servizos de comida para aos alumnos do centro ofrecerase a posibilidade de apuntarse ao Plan Madruga, que permite deixar os nenos no comedor antes do inicio das clases ofrecéndolles a posibilidade de almorzar.

Será o segundo ano do comedor escolar do CEIP Isidora Riestra, que entrou en funcionamento o pasado mes de setembro con algunha que outra complicación inicial e que na actualidade atópase plenamente implantado.

A ANPA quixo trasladar esta información coincidindo co inminente preiodo de inscrición para novos alumnos de fronte ao curso 24-25 e a xornada de portas abertas para que os pais e nais poidan coñecer o centro e as súas instalacións, prevista para o vindeiro martes 27 de febreiro.