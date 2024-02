Piden axuda para identificar este plástico inxerido por unha tartaruga rescatada en Bueu

A Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (Cemma) pide axuda á cidadanía para identificar uns anaquiños de plásticos inxeridos por "Udra", unha tartaruga recollida hai dúas semanas por un barco no litoral da parroquia budetense de Beluso.

Nunha radiografía a Udra detectóuselle unha masa no interior do estómago. Posteriormente foi defecando máis de 30 pedazos de plástico, que comera.

O Cemma xa apelou hai uns anos á colaboración cidadá logrando identificar un plástico dun xeado a partir dunhas palabras impresas, e agora téntao de novo a ver se se repite aquel éxito.

Nun dos anaquiños do plástico pódese ler "....icionales me....", especúlase que poida corresponder á referencia dalgún alimento completando o texto "valores nutricionais medios".

O pasado mes de xaneiro esta Coordinadora difundiu a través de redes sociais unhas impactantes imaxes que mostraban a gran cantidade de plástico retirado do interior dun cifio varado na costa da Coruña.