SEK International School Atlántico, preparados para os retos do mundo

SEK International School Atlántico é o primeiro colexio en Galicia autorizado para impartir o continuo dos programas do Bacharelato Internacional en educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato. Situado no municipio de Poio, Pontevedra, SEK-Atlántico conta con todas as etapas educativas, dende os 4 meses ata os 18 anos de idade. A súa metodoloxía pedagóxica fundaméntase na exploración de conceptos, a indagación e o desenvolvemento de habilidades que fomentan o pensamento crítico e a creatividade.

SEK-Atlántico forma parte de SEK Education Group, con máis de 130 anos de experiencia e historia. Conta con 11 colexios no mundo (España, Francia, Irlanda, Catar, Arabia Saudita e SEK International School Online) e os seus máis de 7.000 alumnos suman máis de 80 nacionalidades. Tamén forma parte do grupo a Universidade Camilo José Cela, en Madrid.

Referente en innovación e excelencia, imparte un modelo educativo único como resultado da revisión da Aula Intelixente, SEK Future Learning Model (FLM), con metodoloxías pedagóxicas innovadoras, co inglés como unha das súas máximas prioridades, e os valores de liberdade, responsabilidade individual e compromiso social co obxectivo de preparar os alumnos para afrontar o futuro con éxito. Os seus docentes, innovadores e experimentados, senten auténtica paixón pola aprendizaxe e o ensino e benefícianse da colaboración da Universidade Camilo José Cela, tanto para o desenvolvemento profesional dos profesores como o enriquecemento dos seus alumnos.

Entre as súas actividades extracurriculares, SEK-Atlántico propón escolas deportivas e artísticas, talleres de debate e oratoria e de robótica, entre outros.

A educación bilingüe é unha característica de SEK-Atlántico, que ademais ofrece a oportunidade de adquirir linguas adicionais tanto dentro do currículo como en actividades extracurriculares, como experiencias internacionais nos Colexios SEK-Dublin, en Irlanda, e SEK-Les Alpes, en Francia.

SEK- Atlántico conta cun perfil competencial que abarca cinco transformacións distintas e subcompetencias co obxectivo de potenciar unha educación holística transformadora de alumnos e alumnas, para que teña un impacto tanto na súa aprendizaxe como no mundo, para que poidan afrontar e tamén asumir os retos que lles presenta o mundo.

EDUCACIÓN INFANTIL 0-6

En SEK International School Atlántico promovemos unha educación integral con programa bilingüe dende os primeiros meses de vida dun neno, por iso na etapa infantil ofrecemos unha atención personalizada, respectando os ritmos de cada familia, dando prioridade ao equilibrio emocional e coidando cada detalle, co obxectivo de que os pequenos se sintan ben para poder desenvolverse plenamente.

O xogo, a experimentación sensorial, a indagación e a literatura infantil son os nosos vehículos de aprendizaxe nesta etapa crucial a nivel neurolóxico, que favorecen a curiosidade, a creatividade e a imaxinación e axúdannos a desenvolver un perfil baseado en competencias, para un alumno consciente do seu proceso de aprendizaxe. Baseamos o noso acompañamento nunha figura de referencia que ofreza un apego seguro, agarimo e atención plena, dando o tempo e espazo necesarios para cada neno.

O noso plan de atención titorial permite coñecer a contorna familiar para establecer pautas comúns co fin de que os alumnos identifiquen a escola como unha extensión da súa casa e á súa vez, as familias poidan realizar seguimento a través da app My SEK, do día a día no colexio e gozar a través das evidencias fotográficas, das experiencias de aprendizaxe.

Os nosos centros educativos SEK preocúpanse polo benestar dos nenos e por esta razón en Educación Infantil buscamos o equilibrio entre hixiene, saúde, alimentación, seguridade e confianza conectando familia e escola, para o desenvolvemento integral do alumno dende idades temperás.

O modelo educativo permite a exploración e crecemento en contornas seguras outdoor e indoor respectando o ritmo de cada alumno, cubrindo ademais as súas necesidades básicas: alimentación saudable (libre de procesados), descanso reparador e promovendo hábitos de hixiene e saúde.

Ademais, os centros SEK dispoñen de servizo de enfermería para atender as necesidades de atención habituais a estas idades, realizar talleres de formación e asesorar ás familias.

O programa RULER da Universidade de Yale permite ao noso alumnado coñecer as emocións e incorporar estratexias de autorregulación emocional. Ademais, desenvolvemos a axencia do neno e fomentamos a súa autonomía como ferramentas fundamentais para o desenvolvemento do autoconcepto e a autoestima.

Os nosos centros dispoñen de contornas privilexiadas, onde o alumnado goza de espazos ao aire libre, con luz natural e en contacto coa natureza e os espazos interiores e exteriores están certificados co selo S+ da Asociación Nacional de Seguridade Infantil. Os roteiros escolares incorporan o sistema Kiddy Bus para a seguridade dos máis pequenos.

BACHARELATO INTERNACIONAL E RESULTADOS SOBRESAÍNTES

SEK-Atlántico prepara os seus estudantes no Bacharelato Nacional ou ben no Programa do Diploma do Bacharelato Internacional (IB), para acceder ás universidades máis prestixiosas do mundo.

Unha alumna de SEK-Atlántico foi unha dos vinte alumnos galegos merecedores do Premio Extraordinario de Bacharelato 2022/23 da Xunta de Galicia

Os 34 alumnos presentados no Programa do Diploma do IB obtiveron no último curso unha media de 32,79, dous puntos por enriba da media mundial, e catro obtiveron máis de 40 puntos sobre unha puntuación máxima de 45. Así, na conversión oficial a nota española a media conseguida foi de 11,62 puntos. En España, os alumnos que cursan o Programa do Diploma IB teñen validado o Bacharelato español e a fase xeral da ABAU.

Unha alumna de SEK-Atlántico foi unha dos vinte alumnos galegos merecedores do Premio Extraordinario de Bacharelato correspondente ao curso 2022/23 da Xunta de Galicia.

Comprometido coa excelencia, tamén está acreditado por NEASC (New England Association of Schools and Colleges), ademais de ser membro de ECIS (Educational Collaborative for International Schools). Tamén conta co recoñecemento B Corp e é Centro Referente UNICEF en Dereitos da Infancia e Cidadanía global. SEK-Atlántico é unha referencia en programas europeos eTwinning e Erasmus+.