Bailas ou 'jastas pista'? eles marcan a diferenza e estarán a fin de semana en Sanxenxo

Non ser practicante de west coast swing pode significar que estas palabras non digan nada comprensible. Falamos de bailar, de bailar en parella e para coñecer esta disciplina falamos con Marcos Vence, que é vogal da asociación West Coast Swing Galicia, con sede social en Vilagarcía.

A primeira cuestión é obvia, que é o west coast swing?

Un estilo de baile un pouco difícil de explicar con palabras. Convido a que vexan vídeos de Youtube de competicións para explicalo. Dúas persoas bailan unha canción sen practicala antes, teñen que improvisar e o resultado sempre é moi divertido. Esta é a palabra que para min mellor descríbeo. É unha variante do swing bastante descansada, é un baile sen momentos bruscos, non se dan saltos e dá moito pé a improvisar.

Bailes, si ou si, en parella.

Si, é en parella; pero pódese dar entre tres persoas, que é o colmo da diversión porque se van intercambiando durante a canción, pero non é o habitual.

Báilanse todos os xéneros?

Case todos porque por exemplo un baile latino como salsa ou bachata non daría lugar, pero si un rock, un pop, blues ou o zouk brasileiro.

Ao parecer a conexión coa parella de baile é fundamental, isto significa que sempre son as mesmas dúas persoas?

Certo que nunha clase si adoita ser, pero no baile social o divertido é facelo con outra persoa que non coñeces. A persoa que fai de follower ten moita capacidade de improvisación e prodúcense situacións moi divertidas. O divertido do west coast swing é non bailar coa mesma parella.

Aquí tamén hai followers, pero non se trata de seguidores en redes sociais...

Efectivamente, hai followers, cun papel moi activo e hai leaders tamén. E este baile rompe os roles tradicionais porque se noutro tipo de baile o home é o que adoita ser o leader, o que manda, aquí mulleres e homes son followers e leaders. Mesmo hai momentos concretos en que se convida a que vaian variando eses papeis varias veces nunha mesma canción.

Falemos da Asociación West Coast Swing Galicia. Empezásteis vosa actividade en 2009 e desde 2023 rexistrados oficialmente como asociación, como xurdiu?

Comezou cun grupo que bailaba ao redor de Fran Vidal, en Vilagarcía, adoitábanse atopar e foron facendo grupo. Quedou todo truncado coa pandemia e foi despois daquilo cando se decidiu inscribila oficialmente para realizar actividades todo o ano e organizar eventos como este de a fin de semana.

Durante o ano, as fins de semana, temos talleres de iniciación, outros máis completos que bautizamos como seráns, que son de nivel intermedio e logo temos baile social, onde se intercambian as parellas e ponse en práctica o aprendido. Tamén o que pretendemos é deslocalizar a actividade e empezar a celebrar actividades en toda Galicia, non só as que vimos desenvolvendo en Vilagarcía.

Cantos sodes actualmente e sodes de Arousa ou de toda Galicia?

Agora estamos seis persoas na directiva, de momento non está aberta a novos asociados pero temos un núcleo de persoas que nos acompañan, arróupannos, dan soporte e participan en todas as actividades e a quen quero dar as grazas por permitirnos chegar a este momento de ter o primeiro evento oficial do West Coast Swing de toda a península, porque falo de España e Portugal, e que sexa aquí en Galicia.

O número de westies (bailaríns deste estilo) é reseñable respecto a outros lugares?

En Galicia si que é un número grande, estamos ao nivel de Barcelona que xunto a Madrid e Iruña son os que máis soan.

E hai un perfil homoxéneo de westies, ou non?

Hai de todas as idades, sexos, fisonomía... hai unha variedade e inclusión enorme; pero non só en Galicia, en todo o mundo. Esa inclusión fai que calquera senta moi integrado.

No west coast swing hai competicións ou convocatorias nas que despunten os mellores westies?

O World West Swing Council é o organismo que determina que eventos internacionais puntúan nas competicións que se fan. Hai unha clasificación mundial por categorías e este é un aliciente para quen baila, de forma amateur ou profesional. No noso caso, este ano o evento da fin de semana xa é un evento oficial porque está na súa lista, pero esta vez de proba, o próximo ano xa será de rexistro polo que poderán sumar puntos na súa clasificación e isto supoñerá que se duplicaría a asistencia nacional e internacional que veña. Este ano inscribíronse 130 persoas.

Pasemos á cita desta fin de semana en Sanxenxo. Esta terceira edición, en que vai consistir?

Comezará o xoves e prolongarase ata o domingo. Impartiranse talleres a cargo de profesores internacionais, son parellas moi destacadas por exemplo de Estados Unidos, de Rusia, Noruega. Polas noites haberá baile social para que os asistentes coñézanse.

O sábado pola tarde será a competición JnJ na que bailan por sorteo parellas de líderes e followers; un xurado controla o baile das parellas e selecciona quen pasan a unha selección final que opta a trofeos e premios como a asistencia a algún dos eventos que se celebran en Europa. O domingo hai prevista outra competención JnJ.

Está aberto ao público ou só é unha convocatoria para participantes?

Do programa está aberta ao público a competición JnJ do sábado pola tarde; así que as persoas interesadas ou que teñan curiosidade por ver este tipo de baile pode achegarse ao hotel Juan Carlos I de Sanxenxo.

Se espertamos o interese e a curiosidade para iniciarse, hai que traerse algunha habilidade ou facultade de casa?

Calquera persoa pode iniciarse, está aberto a todos e todas, a unhas persoas custaralles máis aprender e a outras non, pero como dicía é un tipo de baile moi inclusivo. A velocidade de aprendizaxe é moi diversa e está aberta a todos e aquí é onde lles convido a que se apunten aos nosos talleres de iniciación.