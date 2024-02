Unha dependenta presencia un furto de queixo e salmón e segue ao ladrón ata outro 'super' mentres chama á Policía

A dependenta dun supermercado de Pontevedra logrou este luns frustrar as intencións dun ladrón que levou comida do seu local. Así, tras presenciar o furto, seguiu a esta persoa ata outro negocio da mesma cadea mentres chamaba á Policía Nacional e, coa súa acción, permitiu recuperar o roubado e identificar o autor.

O suposto ladrón é un vello coñecido das forzas de seguridade que adoita pasar moito tempo nos soportais da rúa Augusto García Sánchez e agora será sometido a un xuízo rápido no Xulgado de Garda de Pontevedra como presunto autor dun delito leve de furto.

Os feitos ocorreron na tarde deste luns 19 de febreiro. A dependenta traballa nun supermercado da avenida de Vigo e viu que un home collía alimentos envasados e íase sen pagar, de modo que saíu tras el.

Desde a rúa, mentres lle seguía, chamou á Policía e tamén á súa os seus compañeiros doutra tenda próxima, situada na avenida Augusto Garcia Sánchez.

Ao chegar a ese outro supermercado, o sospeitoso entrou no local e, dado que xa todos estaban avisados da súa chegada, interceptárono e descubriron que levaba encima varios queixos e tamén envases con salmón afumado.

Todos os produtos subtraídos na avenida de Vigo foron recuperados e estaban valorados en 120 euros.

O home foi identificado e citado para un xuízo rápido.

Precisamente, esta semana os veciños da Augusto García Sánchez reiteraron as queixas que levan realizando varios meses pola falta de seguridade na zona, en especial, relacionada cun grupo de toxicómanos que adoita situarse nos soportais desta rúa.

Segundo explicaron, levaban tres semanas de ausencia durante a semana, aparecendo só durante a fin de semana, pero este luns regresaron. "Volveron de todo menos pacíficos", asegura un veciño.

Así, quéixase de que estiveron durante todo o día asentados nos soportais, que "limpan os veciños e é propiedade privada". Estiveron "a beber alcol preto dos colexios e nunha rúa onde é transitada por moitos menores".

Os veciños insisten en que "a sensación de inseguridade segue existindo" e temen que "tras as eleccións acaben as promesas" e "volva ser todo igual ou peor.

Piden que o Concello actúe e alertan de que "calquera día págano os veciños".