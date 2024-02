O contedor solidario da UNED xa chegou a Senegal

Nenos e nenas de Senegal co material enviado pola UNED © UNED Pontevedra Material escolar enviado a Senegal © UNED Pontevedra Material escolar enviado a Senegal © UNED Pontevedra

O material enviado pola UNED a Senegal chegou ao seu destino despois de completar unha serie de requisitos burocráticos que atrasaron o envío desde o porto de Vigo.

Entre o material había mesas, cadeiras, lousas e computadores actualizados procedentes do CEIP Vidal Portela e da propia Universidade de Educación a Distancia que foron enviados a tres colexios, unha gardería e un centro de saúde da rexión senegalesa de Diourbel.

O coordinador do Departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais da UNED en Pontevedra, Rafael Cotelo Pazos, explicou que a acción xurdiu "de casualidade. Acollemos na UNED unhas xornadas do asociacionismo promovidas desde o Concello de Pontevedra e alí entrei en contacto con Ismael Mgom, presidente da Asociación Senegalesa en Pontevedra 'Dahira Touba'".

Desde alí comentáronlle que acababan de recibir unha doazón de equipamento escolar procedente do CEIP Vidal Portela, que estaba a renovar o seu mobiliario, e lamentábase de que non tiña sitio para albergar o material co que estaba condenado a acabar no punto limpo. "Ofrecémoslle as nosas instalacións para almacenalo e nese mesmo momento empezamos a traballar a unha maior escala para resolver un grave problema que estaban a padecer tres escolas de Senegal que non tiñan material para acomodar ao seu alumnado", indicou.

Sen dúbida esta acción non se podería levar a cabo sen a boa vontade da xente e o sentimento solidario do centro universitario pontevedrés, a Asociación Senegalesa 'Dahira Touba', a ONG Fuertes Razones e a Navieira Eduardo Vieira, S.A, que lograron facer realidade o soño de Ismael Mgom e duns 250 alumnos e alumnas de tres colexios de Senegal.