A UNED ofrece un curso sobre violencia de xénero desde a perspectiva do trauma

A violencia de xénero é o eixo xenérico do curso en liña que se impartirá desde o centro da UNED de Pontevedra entre o 20 de febreiro e o 2 de abril. A acción formativa abordará este tipo de malos tratos desde a perspectiva do trauma.

O contido para impartir sobre violencia de xénero inclúe conceptos básico na área legal, histórica e educativa. Aínda que está aberto a público xeral, ten especial interese para estudantes de Psicoloxía, Educación Social ou Traballo Social. Falarase de teorías explicativas de violencia de xénero, tipos e dinámicas destes malos tratos, trastornos psicolóxicos máis frecuentes, bases teóricas do trauma e a súa abordaxe psicoterapéutico.

A persoa encarga de impartilo é Mª Teresa Hernaez Casal, profesora-titora e psicóloga especializada en Igualdade e Violencia de Xénero. A dirección do curso corresponde a Julia Crespo Comesaña, profesora-titora do centro pontevedrés e a coordinación a Rafael Cotelo Pazos, responsable do Departamento de Extensión Universitaria e Actividades Culturais.

O prezo é de 45 euros por alumno e outorga un crédito ECTS. Pode seguirse en directo ou diferido sen necesidade de acudir ao centro e o horario será todos os martes das datas indicadas de 16.00 a 20.00 horas.