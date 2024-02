Licitada a terceira fase das obras de rehabilitación do CEIP Froebel

O goberno autonómico licitou a terceira fase das obras de rehabilitación integral no CEIP Froebel de Pontevedra. O prazo de execución previsto é de seis meses e o investimento achégase a 1.171.000 euros. Para que se axilicen os trámites administrativos correspondentes e iníciese canto antes a obra, a Consellería de Educación xa remitiu ao Concello o proxecto básico e de execución.

Esta fase da rehabilitación ocuparase do volume central do edificio que dá á rúa Xeral Martitegui, incluíndo aulas de Primaria, zona cuberta do patio central e o distribuidor que o rodea. Así, renovaranse case 1.500 metros cadrados de cubertas e daráselles un reforzo estrutural con cerchas, renovando canalóns e baixantes, e incorporando un illamento térmico para reducir perda de calor. Colocarase igualmente un pararraios.

O proxecto inclúe tamén colocar trasdosado de xeso interior e exterior para reforzar o illamento térmico, mellora dos acabados interiores, renovación de falsos teitos, alicatados, luminarias e portas, tanto de zonas comúns como de aulas. Reformaranse os aseos situados na torre central e renovarase instalación eléctrica, de fontanería, calefacción e protección contra incendios.

Estas novidades foron trasladadas hoxe xoves 15 á comunidade educativa do centro por parte do xefe territorial da Consellería, César Pérez, quen se desprazou ata o Froebel aos devanditos efectos.