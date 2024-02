Concentracións en repulsa dos asasinatos de dous gardas civís en Barbate

Concentración no Concello de Pontevedra en repulsa dos asesinatos de dous gardas civís en Barbate © PontevedraViva Concentración no Concello de Marín en repulsa dos asesinatos de dous gardas civís en Barbate © Concello de Marín Alfonso Rueda participou nunha concentración diante da sede provincial do PP © PP de Pontevedra

Municipios de toda a provincia acolleron este luns actos de recordo aos dous gardas civís que perderon a vida este venres 9 de febreiro pola noite en acto de servizo cando foron arroiados por unha narcolancha no porto de Barbate.

No caso de Pontevedra, houbo unha concentración silenciosa fronte á Casa do concello, outra fronte ao Pazo Provincial, sede da Deputación, e unha terceira diante da sede provincial do PP. Todas foron ás doce do mediodía.

Na da Praza de España participaron o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, Simón Venzal, e o comisario provincial da Policía Nacional, Juan José Díaz, entre outras autoridades e cargos públicos.

Tal e como sinalou o alcalde da capital, Miguel Anxo Fernández Lores, trátase dunha mostra de apoio e solidariedade coas familias dos gardas civís "asasinados" e en recoñecemento ao gran labor realizado polos membros dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e "denunciando o nivel intolerable de violencia que hai ao redor do narcotráfico, que é unha lacra que temos que combater todos".

"Aquí en Galicia sabemos moito de narcotráfico e de como destrúe sociedades ao longo dos anos", engadiu.

O presidente e candidato do PPdeG, Alfonso Rueda, participou nun minuto de silencio celebrado diante da sede provincial do Partido Popular en Pontevedra para "mostrar o seu apoio e solidariedade coas familias dos gardas civís falecidos e recoñecer, ao mesmo tempo, o gran labor realizado polos membros dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado".

Estes actos de recordo foron convocados pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Un dos axentes falecidos é Miguel Ángel Gómez. Tiña 39 anos e pertencía ao Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) e deixa viúva e unha filla. O outro garda civil falecido, David Pérez, era axente do Grupo de Acción Rápida (GAR). Tiña de 43 anos e nacera en Barcelona. Estaba casado e tiña dous fillos.

No suceso quedaron tamén feridos outros dous axentes, un deles de gravidade.

Oito persoas foron detidas polos feitos, entre os que se atopa o piloto da embarcación que provocou os feitos.