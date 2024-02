VÍDEO.- A Murga do Naveiro inaugura o Entroido "contra vento e marea"

A 'Murga do Naveiro' dá a benvida ao Entroido 2024 co seu pregón © Mónica Patxot A 'Murga do Naveiro' dá a benvida ao Entroido 2024 co seu pregón © Mónica Patxot A 'Murga do Naveiro' dá a benvida ao Entroido 2024 co seu pregón © Mónica Patxot A 'Murga do Naveiro' dá a benvida ao Entroido 2024 co seu pregón © Mónica Patxot

O Entroido de Pontevedra cumpre en 2024 corenta anos desde que as comparsas e disfraces volveron ás rúas, un aniversario que ben vale de escusa para contaxiarse do espírito desta festividade máis aló das condicións meteorolóxicas.

Porque Pontevedra, como recodaron na súa intervención os pregoeiros deste ano, "contra vento e marea celebra o Entroido".

E é que todos miran o ceo para ver se o Entroido pode completar a súa extensa e divertida programación, pero polo menos o que non puido evitar a choiva é o inicio dos festexos co tradicional pregón e a chegada do Rei Urco á cidade, acompañado de varias comparsas. Un pistoletazo de saída á semana festiva que seguiu numeroso público desde a Praza da Ferrería aproveitando unha breve tregua ofrecida polo clima.

"Por fin parou a chuvia", afirmaba Urco desexando que "esta semana aguante" e antes de dar unha orde aos pontevedreses: "Todo o mundo a disfrazarse e a pasalo ben".

Tras a súa intervención chegaba a quenda da agrupación encargada este ano do pregón do Entroido, que non era outra que a 'Murga do Naveiro', no seu décimo aniversario como participante do Entroido pontevedrés.

"É tempo de provocación e desacato, de festa", afirmaban apelando ao espírito crítico e humorístico destas datas e animando "sobre todo a que non haxa medo e que poidamos expresarnos como nos dea a gana".

A Murga do Naveiro, como non podía ser doutra forma, animouse a cantar unhas coplas sobre os 'pellets', o tríatlon ou os plans de Zara para a súa nova tenda na cidade, reivindicando a importancia dun certame no que "queremos máis charangas pontevedresas, así que collede o caixón e a guitarra e animádevos a participar", sinalaron.

Uns versos cos que inaugurar un Entroido que segue mirando ao ceo e que desexa poder saír á rúa este sábado co tradicional desfile a partir das 17.00 horas.