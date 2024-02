O alcalde de Pontevedra e a ministra de Transición Ecolóxica reuniranse en Madrid o 21 de febreiro

A vicepresidenta terceira e ministra para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, Teresa Ribeira e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, manterán un encontro en Madrid o vindeiro mércores día 21 de febreiro á unha da tarde.

O rexedor da capital ha informado este luns nunha comparecencia que o xefe de gabinete da ministra púxose en contacto coa Alcaldía para responder á carta que lle enviaba desde o Concello de Pontevedra. Segundo desvelou Lores, o xefe de gabinete asegurou que Teresa Ribeira tiña "moito interese" en manter unha entrevista co alcalde.

Nos próximos días o Concello de Pontevedra enviará "un dossier completo de cales son as nosas demandas" para avanzar nos contidos da reunión na que "falaremos dos temas que realmente nos interesan" e que serán presentados por "orde de preferencia" priorizando aqueles "máis urxentes".

Segundo explicou o alcalde, "a cuestión máis importante é o tema de Mollabao" que "está enfocado" e o goberno local espera que "nun prazo curto de tempo" obteña a concesión dese espazo coñecido como a parcela dos circos para construír o vial proxectado entre a estrada vella e a avenida de Marín.

Outros proxectos que o Concello marca como prioritarios son a recuperación da Xunqueira de Ponte Sampaio, unha actuación de mellora ambiental nun ámbito de 25.000 metros cadrados e que inclúe a ampliación da praia. Para iso o goberno local necesita a autorización de Costas.

Tamén pretende o Concello de Pontevedra a recuperación da Xunqueira de Alba e para iso é necesaria a liberación das parcelas que están ocupadas polo Estado, así mesmo demandará o alcalde que se complete a construción do paseo peonil a Marín, igualmente a desafección doutros terreos de Costas que están ocupados por equipamentos como o Pavillón municipal dos Deportes ou os aparcamentos disuasorios habilitados en fronte, pero o mesmo ocorre con outros edificios como o pavillón universitario, a Facultade de Fisioterapia, o colexio Manuel Vidal Portela ou o Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Outro asunto no que o Concello de Pontevedra ten interese e así llo trasladará á ministra é a necesidade de mellorar a desembocadura do río Ulló en Ponte Sampaio, "que está moi mal" e a posibilidade de abrir o tramo do río Lérez que rodea a Illa dás Esculturas.

Lores agradeceu a "axilidade á hora de conceder esa entrevista" algo que valora "positivamente" e espera que permita "retomar as relacións" co Ministerio de Transición Ecolóxica do que dependen "moitísimos temas" que ten en carteira o goberno local.

"Esperemos que nesa reunión podamos concretar máis compromisos de colaboración leal por parte de todas as administracións para mellorar a recuperación de todo o dominio público marítimo terrestre e facer investimentos que son imprescindibles", concluíu o alcalde.