Concello de Poio e a empresa Idades ofertan formación sociosanitaria en domicilios

Entre o 19 de febreiro e o 1 de marzo o Concello de Poio e a empresa Idades, dedicada á axuda domiciliaria, van ofrecer un curso gratuíto de atención sociosanitaria no domicilio. A formación ofrece ferramentas para acceder ao mercado laboral no sector de coidados, que presenta unha alta demanda de traballadores.

A formación consta de clases teóricas e prácticas en empresa. Terá unha duración de 60 horas durante as cales se ensinará a intervir na mellora, benestar e calidade de vida dos usuarios aos que se atende, tanto física como psíquica, así como a axudar no mantemento da autonomía persoal, en labores rutineiros e tamén a mellorar a relación social coa súa contorna.

O horario do curso será de tarde e terá lugar no Pazo de Besada, no edificio dos guardeses. Quen estea interesado en realizar esta formación pode inscribirse desde o luns do 5 de febreiro no seguinte correo electrónico: enedina@idades.es ou tamén chamando ao teléfono 986 854 996. Hai que indicar nome e apelidos, un número telefónico de contacto, dirección e a formación da que se dispón. As prazas son limitadas.