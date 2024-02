O Museo Municipal Manuel Torres acollerá un ciclo de formación para autónomos e pemes

A concelleira de Promoción Económica do Concello de Marín, Beatriz Rodríguez, presentou este xoves o programa de formación "Táctic@ Local", que se desenvolverá no Museo Municipal Manuel Torres, en colaboración coa asociación de APE Galicia.

Esta formación, totalmente gratuíta está dirixida prioritariamente ás persoas traballadoras autónomas e pemes de Marín. Consta de 3 plans en tres áreas de traballo fundamentais para a prosperidade e competitividade dos negocios.

O primeiro será o "Plan Dixitalízate e Compite", no que se formará ás persoas participantes na introdución e aproximación ás axudas encadradas baixo o Kit Dixital e outras axudas como as do IGAPE. Esta xornada será o mércores 7 de febreiro ás 20.30 horas.

A segunda sesión será do "Plan Comunícate", que consistirá nunha guía práctica para facilitar a interacción telemática coas administracións. Neste caso, a xornada desenvolverase o 21 de febreiro, no mesmo horario do anterior.

Finalmente, estará o módulo "As contas claras", unha guía práctica para mellorar a saúde contable, con contidos como conceptos básicos de contabilidade, software de facturación adaptado á nova normativa ou factura electrónica. Será o 6 de marzo.

As prazas serán limitadas e para acceder a unha será preciso inscribirse a través de www.apegalicia.es.