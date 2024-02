RADIO.- Propósitos boomer para cumprir durante todo o ano... ou non

Que os propósitos están para cumprilos é sabido, tan sabido como que sabes que tamén están para que non se cumpran. A cuestión é que Marcial Outeda e Jesús Fontanes traen no primeiro capítulo do podcast 'Boomer o último' deste ano todo un repertorio de propósitos para o 2024.

Propósitos saudables tan reiterados como ir ao ximnasio e perder peso ou tan altruístas como ser mellores persoas. Tamén estás entre os que se propuxeron ler máis este ano?, pois coincides con eles. O que desde logo non fai falta que se propoñan, porque a manteñen desde o inicio ata o final, é a retranca, ingrediente fundamental para cada un dos programas.

E queda algo pendente... un propósito, ese propósito que seguro, seguro, ti dixeches ou lle dixeches a alguén cantidade de ocasións, pero sabes que non o cumprirás. Si, tamén vai incluído e leváronllo ata a sección máis destroyer deste podcast: o desgüace.

