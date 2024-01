Piden a retirada dun poste telefónico na Rúa Nova polo "perigo inminente"

O grupo municipal do BNG de Marín denuncia que un poste telefónico en "estado crítico" está a constituír un "grave perigo para a seguridade viaria" na estrada EP-1203, concretamente na Rúa Nova, a poucos metros do cruce de Santomé e O Campo.

A portavoz local do BNG, Lucía Santos, alerta da "preocupante situación" deste poste de madeira situado á beira da estrada que "presenta evidentes sinais de deterioro na súa base".

O Bloque trasladou ao grupo de goberno unha solicitude instándoos a "exercer presión á empresa responsable da infraestrutura" para que realice con urxencia a súa reparación ou substitución, "xa que supón un perigo para a circulación viaria e podería deixar sen conexión telefónica e internet á veciñanza".

Recoñecendo que o estado dos postes telefónicos non é responsabilidade directa do Concello, o BNG critica a "pasividade" ante esta situación "xa que son varios os postes telefónicos en estado de deterioro no concello de Marín".