As técnicas de Igualdade reclaman medidas á Xunta ante un futuro profesional "incerto e inestable"

O CIFP A Xunqueira de Pontevedra foi pioneiro en Galicia na implantación en Formación Profesional de estudos sobre Promoción de Igualdade de Xénero, foi no curso 2017-2018, pero a día de hoxe o profesorado e o alumnado deste ciclo superior denuncian que non teñen un amparo lexislativo nin se recoñece "debidamente" a súa figura como técnicas superiores.

Esta e outras demandas que afectan ao desempeño do seu labor profesional e laboral, foron trasladadas á Secretaría Xeral de Igualdade e á Consellería de Presidencia e esperaban ter unha contestación este mes de xaneiro pero "non tivemos ningunha resposta".

A portavoz deste colectivo de técnicas en Promoción da Igualdade, Vicky Estévez, explicou que o seu "presente e futuro profesional" é "incerto e inestable".

A principal reclamación é que "non temos un amparo lexislativo nin se recoñece debidamente a nosa figura como técnicas".

Ademais queren que a Secretaría Xeral de Igualdade comprométase coa "creación de oferta de emprego público para o noso perfil profesional nas diferentes institucións" e que se promocione tamén no ámbito privado. Así mesmo, esixen que se elimine o requisito de contar cun grao universitario, que en numerosas ocasións exclúenas de poder exercer traballos que poderían desempeñar coa súa formación.

Sinalan que cando traballan como técnicas dentro de institucións públicas, "realizamos o noso labor nunha situación laboral precarizada, baixo licitacións ou contratos subvencionados con poucos meses de traballo que non teñen continuidade no tempo".

Tamén queren "promoción, difusión e información" sobre o seu perfil "para a institucións e empresas de ámbito privado que demandan o posto de técnicas de igualdade".

Por último, expuxeron a súa preocupación ante a intención de que o ciclo superior de igualdade pase a ser de modalidade non presencial, polo que tamén demandan que non leve a cabo esta medida, "xa que entendemos que o traballo con persoas non se debe estudar de maneira en liña" porque "é parte fundamental traballar o desenvolvemento das habilidades sociais, entre outras, para realizar a maior atención posible".

"A nosa intención é seguir loitando no camiño do recoñecimento e visibilización do noso posto de traballo e gustaríanos que a Secretaría Xeral acompañásenos e fóra apoiado de maneira clara", finalizou Vicky Estévez.