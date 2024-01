A Festa do Petote contará coa colaboración de oito restaurantes de Cerdedo-Cotobade

Presentación da XIV Festa do Petote © Concello de Cerdedo-Cotobade

O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade acompañado por varios membros do equipo de goberno, organizadores e colaboradores presentou a XIV Festa do Petote no Mesón Casa Perdiz, Aguasantas.

Este evento gastronómico se celebrará o vindeiro domingo 4 de febreiro e contará coa tradicional degustación popular gratuíta na Praza da Chan, a partir das 12:30 horas, amenizada polos “Festicultores” que xa media hora antes percorrerá as rúas de Carballedo animando á veciñanza a participar na exaltación deste produto gastronómico.

Na xornada de exaltación gastronómica do petote participarán como establecementos colaboradores oito establecementos hostaleiros que ofrecerán un cocido completo a base de costela, lacón, chourizo de carne e ceboleiro, patacas, verdura, cacheira, petote e postre a un prezo común de 23 euros por persoa.

Nesta ocasión participan como establecementos colaboradores os seguintes: A de Tucho (Augasantas-670 971 785), Casa Blanco (Rebordelo- 645 922 996), A Vosa Taberna (Borela-986 763 044), Mesón Casa Perdiz (Aguasantas-649 732 485), A de Yoli (Tenorio-986 069 767), O Comareiro (Cerdedo-638 434 734), Bar Obélix (Tenorio-986 061 000) e O Castiñeiro (Pedre-670 434 498).

A xornada festiva arrancará ás 12 horas cun pasarrúas cargo dos “Festicultores” que servirá de pistoletazo de saída para a degustación popular do petote a partir das 12:30 horas na Praza da Chan, en Carballedo. Os asistentes poderán probar de balde este produto gastronómico, pero tamén outras pezas tradicionais presentes no cocido como son a cacheira ou o chourizo.

O alcalde, Jorge Cubela, salientou a importancia que ten para a festa a implicación da hostalería local como garantía do éxito e da calidade deste evento gastronómico que se convirte nunha cita obrigada na antesala do entroido en toda a comarca e Terras de Pontevedra.

Jorge Cubela referiuse aos hostaleiros de Cerdedo-Cotobade como un colectivo que cada vez van gañando máis prestixio e "son un auténtico elemento de dinamización económica para o noso concello xa que en torno á nosa gastronomía xérase un movemento de visitantes que crean riqueza dos nosos pobos e territorios".