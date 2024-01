Os maiores de Sanxenxo claman pola paz e a convivencia sen violencia

Más dun centenar de maiores de Sanxenxo sumáronse este martes á conmemoración do Día da Paz cun acto celebrado no centro de día para clamar pola paz e a convivencia sen violencia.

O acto, organizado pola Concellería de Servizos Sociais e Maiores, quixo dar voz aos maiores cunha xornada na que leron os seus desexos e os seus consellos para lograr a paz e gozaron da música de Andrea Piano.

Na actividade participaron usuarios dos servizos municipais como o Centro de Día, Taller de Memoria, Ximnasia para Adultos, Servizo de Axuda no Hogar e clubs de xubilados das distintas parroquias.

A concelleira de Servizos Sociais, Paz Lago, agradeceu aos participantes que "dende o primeiro momento quixerades participar nesta actividade" e destacou que compartiron "mensaxes de felicidade, de ilusión e de ganas de vivir de tódolos colectivos de maiores do noso municipio que quixemos concentrar no centro de día".

Ao acto tamén se sumaron a concelleira de Economía, Facenda e Persoal, Paula Martínez; a directora do Centro de Día, María Insua, así como persoal de Servizos Sociais, do Taller de Memoria e de Axuda no Hogar. Estas últimas encargáronse de traer a mensaxe de usuarias do servizo. Todas as mensaxes colgáronse á entrada do Centro de Día nunha árbore bautizada como a Árbore da Vida.