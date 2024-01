Ceden á Escola Naval un guindastre comisado por narcotráfico e supostamente utilizado con narcolanchas en Cambados

Escola Naval Militar de Marín © Mónica Patxot

A Escola Naval Militar de Marín poderá utilizar no seu funcionamento habitual un novo camión guindastre. O rechamante é a súa procedencia: foi comisado nunha operación contra o tráfico de droga en Cambados.

O Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 4 de Cambados acordou o comiso cautelar deste guindastre e a súa utilización provisional por parte da Escola Naval Militar de Marín.

Este guindastre estaba nunha nave do lugar de Couto de Abaixo, en Castrelo, Cambados, e foi comisada por orde xudicial o pasado mes de novembro. A Garda Civil fíxose cargo dela e agora pasará á Escola Naval.

A xuíza de Cambados explica nun auto que hai indicios de que o vehículo era "un instrumento da actividade ilícita de produción, fabricación e traslado de embarcacións de alta velocidade". Nesa nave fabricábanse e manipulaban narcolanchas e ese guindastre utilizábase para estas actividades.

O dono do guindastre supostamente dirixía esta actividade coas narcolanchas en dúas estancias desta nave de Castrelo, xunto a outros dos investigados na causa xudicial que se segue en Cambados.

A maxistrada indica no auto que o camión guindastre, dadas as súas características e estado de conservación, resulta "idóneo para a prestación dun servizo público no seo dunha institución da administración pública como é a Escola Naval Militar de Marín".

Foi a propia Escola Naval a que cursou a solicitude para a súa utilización provisional ao xulgado.

A Oficina de Recuperación e Xestión de Activos (ORGA), que é a quen corresponde resolver sobre a adxudicación concreta de uso e medidas de conservación deste tipo de bens, xa informou ao xulgado que está conforme coa decisión, que foi adoptada "para garantir a efectividade do comiso dos efectos e vehículos referidos, aprehendidos e postos ao dispor xudicial desde as primeiras dilixencias".