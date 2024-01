Detectan unha "migración progresiva" das mafias da droga cara aos ciberdelitos por ser "altamente rendibles"

Axente da Policía Nacional da unidade Udef-Ciberdelincuencia de Pontevedra © Mónica Patxot

As autoridades detectaron que se está a rexistrar unha "migración progresiva" das mafias dedicadas ao tráfico de drogas cara á ciberdelincuencia, ao considerar que este tipo de actividade delituosa resulta "altamente rendible".

Así o asegurou este martes o subdelegado do Goberno en Pontevedra, que presidiu a xunta provincial de seguridade, na que a pesar deste aviso celebrou que os delitos relacionados con internet e as novas tecnoloxías manteñen unha "tendencia descendente".

Esta ciberdelincuencia, fundamentalmente estafas, situouse en 2023 nun 23% de todos os delitos cometidos na provincia, sete puntos menos que en 2019, ano no que case un de cada tres delitos estaban relacionados con enganos e estafas a través da rede.

A pesar de manter un "papel preponderante", Losada explicou que os ciberdelitos tiveron un "comportamento irregular" durante o pasado ano, xa que mentres descendeu no territorio rural, incrementouse no ámbito urbano.

"Son delitos especialmente difíciles de investigar e de esclarecer polas súas conexións internacionais e pola escasa cooperación internacional dos países nos que se asentan este tipo de redes", lamentou o subdelegado pontevedrés.

Abel Losada, con todo, reiterou que a provincia de Pontevedra "é segura" e, a este respecto, destacou que a taxa de criminalidade é de 30,28 delitos por cada mil habitantes, "moi por baixo" da media española, que está en 36,9 delitos por mil habitantes.

No balance anual da Garda Civil constátase, en xeral, un pequeno incremento dos delitos leves, mentres que se reducen os graves como os roubos con forza, que baixan de maneira importante, entre eles os roubos en vivendas.

Os responsables da Policía Nacional, pola súa banda, destacaron a redución nos delitos contra as persoas, especialmente os de lesións graves, pero mostran a súa preocupación polo progresivo incremento anual do impacto do lecer nocturno, despois da pandemia, sobre determinado tipo de delitos tanto contra a propiedade como as persoas.

A xunta provincial de seguridade analizou tamén os datos de sinistralidade viaria que, no ano 2023, deixaron 25 persoas falecidas en accidentes de tráfico en Pontevedra, cun "preocupante incremento" das vítimas entre os motoristas.