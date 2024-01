Acúsano de desfalcar 175.000 euros dunha comunidade de Valdecorvos e xustifícaos con lámpadas e obras de mantemento

José Antonio N.S., durante o xuízo © Mónica Patxot José Antonio N.S., durante o xuízo © Mónica Patxot Augusto Santaló, á esquerda, co avogado da acusación particular © Mónica Patxot Avogado defensor © Mónica Patxot Xosé Xoán Barreiro Prado, presidente do tribunal © Mónica Patxot

A Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo que este martes sentou no banco dos acusados a José Antonio N.S., un pontevedrés que, como administrador dunha comunidade de propietarios do barrio de Valdecorvos, presuntamente apropiouse de 175.263,70 euros de forma indebida.

O acusado, para o que o fiscal, Augusto Santaló, pide catro anos e tres meses de prisión, sostivo a súa inocencia e mantivo ante o tribunal que non quedou con ningún diñeiro que non fose seu, senón que esa cantidade que os veciños e a Fiscalía sosteñen que desfalcou a través de recibos duplicados, transferencias bancarias e cheques destinouse a gastos reais da comunidade.

Foi, segundo relatou, para pagar "obras de reforma e mantemento" nesta comunidade situada na praza das Regas, con nove portais e 550 propietarios. Presentaba continuas deficiencias como as malas condicións de 30 terrazas, que estaba cheas de entullos de obra e era tan grande que "non todo o mundo sabía o que pasaba, dos problemas do primeiro portal o do 9 non se decataba".

Referiu gastos en fotocopias, cambios de lámpadas, tubaxes, obras no garaxe, filtracións de auga nos áticos ou o cambio de 140 capuchones das chemineas, todo iso "traballos extraordinarios" que non foron aprobados e ningunha xunta da comunidade.

En reunións ordinarias da comunidade aprobáronse obras de maior tamaño, que acabaron en derrama e contratáronse a unha empresa externa, pero xustificou que todos eses gastos foron para pagar a empregados que facían as actuacións de mantemento e obras menores.

O acusado recoñeceu que a Axencia Tributaria lle sanción dúas veces por non presentar algunhas facturas destas que agora se cuestionan.

A comunidade de propietarios decatouse do que estaba a suceder por unha traballadora que tamén mantivo unha relación sentimental co acusado. Tras deixar o traballo, deulles o "chivatazo" e contoulles, por exemplo, que con cargo ás súas contas fixo ingresos ao fillo do seu ex xefe e moitas veces dicíalle que fixese transferencias e logo xa se xustificarían por obras.

Cando 'saltou' todo e cesárono como administrador, convocaron unha reunión da comunidade á que non acudiu, segundo explicou, "porque foi todo no momento e non tiña todo preparado" e tamén porque acudir "era tirarse aos leóns".

Esta ex traballadora explicou durante o xuízo na sección segunda da Audiencia Provincial que chegou a ter un ataque de ansiedade porque se daban situacións de acoso e porque non lle gustaba como se xestionaba a comunidade e ela era a "cara visible" ante os propietarios.

Segundo a súa declaración, era mentira que se fixesen todas esas obras que relataba o seu ex xefe. "Non se facían esas obras" e "non se facían nin chapuzas", asegurou. Tamén que se lles enviou dous recibos duplicados porque "está feito á mantenta por orde del".

Nesta comunidade aprobáronse nunha reunión de 2019 as contas dos tres anos anteriores e, nesa xunta, esta muller explicou as contas. Segundo relatou, "tiña orde de que non explicase" ben as contas. Finalmente, os propietarios fixeron preguntas, explicouse o acusado e aprobaron as contas "porque os enganou".

Unha das presidentas da comunidade nesa época explicou que non vivía no edificio e asinaba os gastos que el lle pedía. Estaban "en plena pandemia" e non chegou a visitar as súas oficinas, senón que el acudiu tres ou catro veces á súa casa ou ao supermercado para que asinase, sempre sen ensinarlle facturas.

Unha vez na porta da súa casa pediulle que asinase un cheque en branco para non ter que molestala continuamente. "Estaba en plena pandemia e eu asineino", xustifica.

Outro antigo presidente relatou que tampouco adoitaba ver as facturas, senón que o acusado explicáballe "someramente" os gastos que debía asinar e el facíao. "Mentres fun presidente, non sospeitei", asegurou, "en ningún momento sospeitei que faltaba diñeiro", senón que "pensaba que era un profesional, non me esperaba iso, confiaba nel".

O acusado tivo varios procedementos xudiciais abertos no xulgado do social e é coñecido en Pontevedra pola súa vinculación con comunidades de veciños e como ex presidente do Leis Pontevedra F.S.