Reparacións de urxencia en catro parques infantís da cidade

O Concello de Pontevedra informou este domingo das reparacións urxentes acometidas en catro parques infantís da cidade que presentaban deficiencias importantes.

É estes traballos a Concellería de Servizos investiu un total de 46.600 euros.

Os parques en cuestión son os de Maruxa Mallo, Oito de marzo, Corvorana e Ernestina Otero, nos que se decidiu actuar sen esperar aos resultados do estudo encargado sobre o estado dos parques infantís que poñerá ao día a situación actual de todas estas áreas e determinará as necesidades de cada unha delas.

Trátase de arranxos que comezaron xa despois de verán pero que finalizaron agora, no principio do ano.

A primeira intervención foi a do parque Maruxa Mallo, no barrio da Parda, onde se repararon todos os elementos de xogo que presentaban parafusos soltos e eran perigos para os nenos, repúxose o valado de peche do parque e arranxáronse outros elementos de mobiliario urbano na contorna do parque.

Tamén se actuou de emerxencia no parque infantil da Corvorana, en San Brais. Neste caso reparáronse os elementos de xogo e colocáronse elementos de seguridade, arranxouse o chan do parque, colocouse o valado de peche e aproveitouse para facer traballos de poda das árbores e arranxo do mobiliario público.

Pola súa banda na Praza Oito de marzo reparáronse os elementos de xogo, o pavimento do parque e o valado de peche, e tamén se aproveitou para facer traballos de poda das árbores e para arranxar o mobiliario público.

Por último no parque infantil de Ernestina Otero, no barrio de Tafisa, arranxáronse os elementos de xogo e colocáronse tapóns de seguridade, reparouse o pavimento e fíxose unha roza das parcelas próximas.