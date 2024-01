Reducen en 200.000 euros os gastos correntes do Concello de Poio no último semestre do ano

O Concello de Poio reduciu en preto de 200.000 euros os gastos correntes durante o segundo semestre do ano.

Segundo o alcalde Ángel Moldes, esta reducción fíxose sen ter que recortar prestacións ou a calidade nos servizos públicos.

Moldes valora que "este é un bo dato, un cambio de tendencia na xestión municipal que é froito dun Goberno que aposta por ser máis eficiente, facendo máis cousas con menos recursos, solicitando varios orzamentos para comparar e realizando un control exhaustivo do gasto".

No gasto corrente englóbanse os recursos que o Concello de Poio destina para o funcionamento dos servizos públicos, e que inclúe desde o alugueiro de valados e carpas, ata o mantemento e conservación de edificios, reparacións de maquinaria e vehículos, consumos de luz, auga ou combustibles, produtos de limpeza, material de oficina, comunicacións... Durante o ano 2023 os gastos correntes supuxeron 8,59 millóns de euros, mentres que un ano antes destinouse a esta partida 8,78 millóns.

Unha redución de máis do 2% que se conseguiu, explicou, "revisando a política do despilfarro e descontrol no gasto dos últimos anos e a pesar de que en xuño a maior parte das partidas do orzamento xa estaban esgotadas".

Nesta liña, Moldes incide en que o Goberno está "optimizando ao máximo" os recursos económicos que ten o concello para "mellorar a calidade dos servizos públicos e, con elo, o benestar e a atención ás persoas". Unha eficiencia no gasto corrente que se manterá, subliña, durante todo o mandato.