A licitación por 2,9 millóns de euros o proxecto e obra do antigo colexio do Cruceiro

O Concello de Sanxenxo lanzou a licitación por 2,9 millóns de euros a redacción do proxecto definitivo e a execución das obras de rehabilitación do antigo colexio de O Cruceiro, en Vilalonga.

A pesar de atoparse en desuso desde setembro de 2021, a localización estratéxica no centro urbano e o bo estado do edificio principal levaron o goberno a tomar a decisión de rehabilitalo. O obxectivo é convertelo nun espazo lúdico, unha biblioteca e un Centro de Formación Profesional coa especialidade Dual de Cociña e Restauración.

Para levar a cabo esta iniciativa, o Concello conta cunha axuda de 1,9 millóns do Programa de Impulso para a Rehabilitación de Edificios de Titularidade Pública (PIREP), que se complementará con recursos propios para alcanzar o orzamento total da obra, cuxo prazo de execución estímase en 14 meses.

O futuro centro social situarase na zona do antigo ximnasio, cunha superficie útil de 375 m2. Este espazo estará equipado con dúas áreas destinadas a cafetería e escenario con zona de baile, que poderán estar interconectadas ou funcionar de maneira independente. Contará tamén cunha pequena cociña, camerino, roupeiro e aseos.

A cafetería terá a posibilidade de vincularse cos usos de hostalería das plantas superiores, permitindo os alumnos realizar simulacións e servir almorzos. A área de escenario e baile poderá transformarse nun amplo espazo para conferencias ou presentacións con capacidade para 120 persoas.

A nova biblioteca, cunha superficie útil de 185 m2, incluirá zonas de estudo, infantil, computadores, arquivo e aseos. Ademais, contará cunha área de lectura exterior cun pequeno patio axardinado para presentacións de libros e talleres infantís. Tanto a biblioteca como o centro cívico terán accesos, servizos e instalacións individuais, o que lles permitirá funcionar de maneira independente con diferentes horarios de uso.

As plantas primeira e segunda, cunha superficie total de 1.032 m2 (535 na primeira e 497 na segunda), albergarán o ciclo profesional básico de Cociña e Restauración en modalidade de FP dual, "unha opción de alta demanda na zona e unha oportunidade para os mozos locais". Estas plantas contarán con aulas polivalentes, taller de cociña e office, taller de restaurante e bar, equipados cos elementos necesarios. Ademais, incorporarase un ascensor para garantir a accesibilidade do edificio.

Segundo indican desde o Concello, esta actuación "supoñerá un aforro do 95% no consumo enerxético e do 96% en emisións de CO2". Para logralo, farán unha mellora da envolvente térmica do edificio mediante a instalación de cerramentos e carpinterías de aluminio con RPT e triplo acristalamento, así como a instalación de paneis solares fotovoltaicos no aparcamento. Ademais, poñerán equipos de baixo consumo e iluminación LED.