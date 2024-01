Un coche choca contra outros dous estacionados e contra o portal dunha vivenda no Grove

Persoal médico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 atendeu un home que no serán do xoves tivo un aparatoso accidente na parroquia de San Vicente do Grove. O seu coche saíuse da vía e causou diversos danos materiais.

Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o vehículo conducido por este home chocou primeiro contra outros dous que permanecían estacionados e logo contra o portal dunha vivenda.

Segundo comunicaron as persoas que chamaron ao 112 Galicia, o condutor atopábase mareado xusto despois do accidente e foi atendido polos servizos sanitarios.

O sinistro rexistrouse sobre as 19.50 horas do xoves no quilómetro 3 da PO-317, na parroquia de San Vicente do Grove.

Desde o 112 Galicia activouse un operativo no que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, o Servizo de Emerxencias do Grove e os axentes da Garda Civil de Tráfico.