O PP pide o incremento de persoal no departamento de Servizos Sociais para deixar de ser "un ayuntamiento sin alma"

Silvia Junco, concelleira do PP © Partido Popular de Pontevedra

Silvia Junco, concelleira do Partido Popular de Pontevedra, reclamaba este xoves un esforzo por parte do Concello de Pontevedra para potenciar os servizos sociais no municipio.

A edil popular explicou que no último informe anual elaborado pola Asociación Estatal de Directoras e Xerentes de Servizos Sociais, Pontevedra figura como o único municipio galego co cualificativo de "pobre" e "reincidente". Junco manifestou que o Concello inviste 47,51 euros por habitante ao ano en gasto social. O baremo de excelencia márcase, desde a asociación, a partir dos cen euros.

Tamén ofreceu os datos do Instituto Galego de Estatística que cifra en 13.000 o número de domicilios de Pontevedra que, durante o ano 2023, "tuvieron que apretarse el cinturón para llegar a fin de mes". Silvia Junco apuntou que se trata de dous mil vivendas máis que o ano anterior.

"Mucha gente lo está pasando realmente mal y desde los ayuntamientos como administración más cercana hay que seguir ayudando a esas personas", argumentou a concelleira apuntando que Pontevedra non merece ser un "concello sen alma".

Desde as filas populares reclaman que se destine o 10% do orzamento municipal a servizos sociais, e con urxencia demandan que se reforce o persoal deste servizo.

A estas peticións suman un incremento da partida orzada para entidades sociais do terceiro sector, convocar subvencións para fins sociais, destinar unha partida para alugueiro dirixido a persoas en situación de vulnerabilidade e plans locais de emprego con talleres para persoas de longa duración nas listas do paro, maiores de 45 anos e menores de 30.

Silvia Junco lamentou a "falta de interés" por parte do goberno local ante estas situacións e esixe un "esfuerzo para no dejar a nadie atrás" lembrando que tamén é necesario un equipo de inclusión social.