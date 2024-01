Xa entrou en vigor o novo orzamento municipal de Soutomaior

Trala publicación das contas municipais no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) este mércores xa entraron en vigor os orzamentos para este 2024 do Concello de Soutomaior.

Unas cifras importantes para o municipio en moitos eidos, un dos máis destacados, o capítulo de investimentos onde sumando o orzamento propio e o dos investimentos da Deputación, Soutomaior conta con preto de un millón de euros para investimentos neste 2024.

Segundo indicou o alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, isto trae consigo "dinamismo en actividades de todo tipo, con estes número conseguiremos tamén levar a cabo obras de transformación urbana".

Trátase, segundo Lourenzo, dun orzamento que "non deixa a ninguén atrás, que pensa nos máis desfavorecidos e contempla actuacións para a conciliación da vida familiar e laboral e que incrementa en dúas mil horas o Servizo de Atención ao Fogar".

Con estas contas aprobadas, "por primeira vez en lustros, Soutomaior ten dispoñibilidade económica no primeiro mes do ano, ao contrario do que se viña facendo ata a actualidade".

Manu Lourenzo destacou que "estes orzamentos permitirán sacar adiante proxectos con axilidade e traballando dende o minuto un para que a veciñanza de Soutomaior poda beneficiase destas actuacións".