A Subdelegación colaborará coas xoiarías na súa adaptación á normativa sobre seguridade

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, xunto co comisario-xefe provincial, Juan José Díaz, abordou este mércores coa Federación Galega de Xoiaría a progresiva implantación na provincia da normativa estatal sobre medidas de protección física e electrónica neste tipo de establecementos. Na xuntanza tomaron parte Pablo García Pereira, vicepresidente da Federación, e Carlos García Cumplido, secretario.

Durante a conversa falouse da inseguridade xurídica creada polas distintas Ordes ministeriais, que datan de 2011, 2013 e 2020, nas que se foron adiando os prazos de entrada en vigor da normativa derivada da Lei de Seguridade Privada.

O sector expresou a súa preocupación polo impacto da crise económica e da pandemia, circunstancias que influíron negativamente e remataron no peche de moitos negocios. Ao tempo indicouse a falta do desenvolvemento regulamentario de todo este corpo normativo, polo que non existe aínda un catálogo concreto de medidas en función das circunstancias de cada establecemento, senón unha regulación xeral. A resultas de todo elo, está solicitado un informe aclaratorio á Avogacía do Estado que debería estar emitido en torno ao verán.

Abel Losada anticipou a "vontade de colaborar coas xoiarías" para facilitar a implementación das medidas de seguridade previstas, pero tamén recalcou o "carácter obrigado das inspeccións por parte da Policía Nacional".

Ambas partes acordaron fórmulas "para que a adaptación do sector na provincia e a optimización na autoprotección se produza nas mellores condicións posibles", tendo en conta que a inmensa maioría das xoiarías xa cumpren ou están en proceso de adaptarse.

Dende a Federación explicouse que hai en torno a uns 170 establecementos xoieiros na provincia de Pontevedra e que se trata dun sector que viu reducido o seu tamaño dun xeito moi importante polo impacto acumulado da pandemia e as sucesivas crises e que, ademais, conta cunha idade media elevada dos propietarios, polo que todo o apoio e asesoramento é ben recibido.