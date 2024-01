Fabiola García destaca que as dúas Casas do maior de Moraña "son auténticos dinamizadores da vida do municipio"

A conselleira Fabiola García visita a Casa do Maior de Moraña © Xunta de Galicia A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, nunha visita institucional a Moraña © Xunta de Galicia

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, acompañada do alcalde de Moraña, José Luis ‘Sito’ Gómez, visitou este mércores as dúas 'Casas do maior' que o Goberno galego puxo en marcha no concello de Moraña, unha das cales abriu as súas portas o pasado mes de decembro e aínda ten prazas a disposición da veciñanza.

Fabiola García destacou que "estes dous centros xa son auténticos dinamizadores da vida do municipio" e que, ademais, permitiron crear emprego a dúas mulleres.

A conselleira sinalou a importancia deste tipo de recursos para garantir atención e coidados por todos os recunchos de Galicia. Ao respecto, destacou que as 'Casas do maior' son unha "medida innovadora" que se adaptan á realidade territorial da nosa comunidade e que o Executivo autonómico impulsou no ano 2018 para ofrecer atención diúrna 100% gratuíta a un máximo de cinco persoas maiores por centro.

Fabiola García asegurou que con este tipo de recursos "ofrécese atención aos maiores ao tempo que se mellora a vida de pequenos concellos e aldeas do rural". Deste xeito, garántese que os galegos que así o desexen poidan seguir vivindo nas súas casas e nos seus lugares de sempre ao tempo que están ben atendidos.

DIRECTORA XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

Tamén a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, realizou este mércores unha visita institucional a Moraña para coñecer de primeira man as necesidades do concello no marco do apoio ao eido local.

No percorrido incluíuse o pavillón multiusos de Santa Lucía, onde se mellorou a eficiencia enerxética e o confort coa instalación dunha nova cuberta. A directora xeral sinalou a importancia de que as infraestruturas municipais respondan ás necesidades da veciñanza e garantan a prestación de servizos de calidade a toda a poboación con independencia do seu lugar de residencia.