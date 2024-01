Acude á Policía a denunciar danos no seu coche e acaba investigado por negarse a facer a proba de alcoholemia

A Policía Local de Ponteveda abriu dilixencias contra un condutor que se negou a facer a proba de alcoholemia. O que máis chama a atención son as circunstancias nas que se negou, pois el mesmo acudiu ás dependencias policiais para informar de danos no seu vehículo. Para facelo, deixara o coche mal aparcado e presentaba síntomas de estar bébedo.

Todo sucedeu sobre as dúas da madrugada do venres día 19 de xaneiro. Este condutor deixou o coche aparcado na metade de Alexandre Bóveda e acudiu á Xefatura da Policía Local para informar de que, non sabía moi ben como, pero o seu vehículo sufrira danos noutra localidade.

O axente que o atendeu nas dependencias policiais a través do interfono viu que este condutor cambaleaba e tamén que lle resultaba moi difícil manter o equilibrio.

Dous axentes achegáronse a atender o home, que desprendía un forte cheiro a alcohol, e advertíronlle que tiña que sacar o coche da vía pública e que antes debía someterse á proba de alcoholemia.

Segundo figura no parte policial, nese momento, o condutor cambiou a súa actitude, negándose a facer a proba e tratando de amedrentar aos axentes, que o advirten das consecuencias penais da súa negativa.

A actitude do condutor foi férrea, chegando a increpar os axentes e negándose en todo momento a facer a proba de alcoholemia, polo que se remitiron dilixencias ao xulgado en calidade de investigado pola negativa de someterse á proba.

Finalmente, o coche foi retirado polo guindastre e a rúa Alexandre Bóveda quedou aberta ao tráfico.