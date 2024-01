O goberno de Poio responde ao PSOE que non perdeu subvencións da Deputación, descartou "proxectos incompletos"

O goberno local de Poio, do PP, quixo negar este domingo as denuncias realizadas esta fin de semana polo PSOE da localidade, que sostén que a Administración local perdeu tres subvencións con cargo aos fondos da Rede Ágora da Deputación Provincial de Pontevedra por non presentar as memorias dos proxectos.

En resposta ás críticas do grupo municipal socialista, o Goberno local aclara que non se perdeu ningunha subvención, senón que en canto chegaron requirimentos da Deputación de Pontevedra, e tras analizalo cos técnicos municipais, "decidiuse descartalos porque os proxectos que redactou o tripartito estaban incompletos".

Así, o goberno local asegura que os proxectos herdados do anterior goberno "non se axustaban á realidade do que se necesitaba en Viñas, San Salvador, no camiño Pedreison e Tarrío de Samieria e na Travesía da Fonte". Eran proxectos que se "presentaron a última hora, por presentar algo, e fixéronse de xeito totalmente improvisado".

Decidiuse renunciar a esta subvención, que aclaran que era exclusivamente para redactar proxectos, non para executalos, e apostouse por realizar novos proxectos máis completos que desen resposta ás necesidades reais destas zonas.

Como exemplo, engaden que xa ocorreu algo similar en Liñares, onde se tiveron que parar as obras porque "o proxecto estaba mal plantexado" e agora están redactando un modificado para poder atender ás necesidades reais do lugar.

Ademais, recordan ao voceiro socialista, Gregorio Agís, que "quen amosou a maior incompetencia ata o de agora foi el, precisamente, que perdeu un investimento de 1 millón de euros da Deputación de Pontevedra porque foi incapaz de presentar un proxecto que acadase a puntuación mínima esixida nas bases do PON2030", a pesar de que el era tamén o deputado provincial de infraestruturas.