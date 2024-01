Aparatoso accidente en Salcedo ao chocar un camión con varios coches aparcados

Camión accidentado en Salcedo © Lucía Camión accidentado en Salcedo © Lucía Un dos vehículos danados © Lucía Camión accidentado en Salcedo © PontevedraViva

Un aparatoso accidente protagonizado por un camión mobilizou este venres a un amplo dispositivo de emerxencias ata a parroquia pontevedresa de Salcedo e terminou co traslado do camioneiro que o conducía a un centro hospitalario.

O accidente rexistrouse ás 13.25 horas na estrada N-550 en Salcedo, na zona máis próxima á cidade de Pontevedra e o Nó do Pino, na que están situados varios concesionarios de coches.

Segundo as distintas fontes consultadas, o condutor do camión sufriu un problema de saúde que motivou que perdese o control sobre o vehículo e se saíse da vía.

O camión circulaba en dirección ao nó do Pino e, ao saírse da vía, chocou contra varios vehículos que estaban estacionados e acabou na beirarrúa.

O condutor do camión permaneceu no seu e tivo que ser atendido no interior por efectivos do 061. Os sanitarios prestáronlle unha primeira asistencia e procederon ao seu traslado a un centro hospitalario.

Este home foi o único ferido na colisión, que si provocou importantes danos materiais nos vehículos que alcanzou tras perder o control.

Como consecuencia deste accidente, producíronse importantes retencións na zona, que chegaron ata o nó do Pino. Foi necesario que a Garda Civil de Tráfico regulase o paso de vehículos. Tamén a Policía Local de Pontevedra mobilizouse para o control da circulación na saída da cidade

Ata o lugar do accidente desprazáronse tamén os Bombeiros de Pontevedra porque nun primeiro momento pensouse que sería necesario excarcerar a algún ferido. Finalmente, non foi necesario.

A Garda Civil de Tráfico elaborará agora un atestado para determinar o ocorrido.