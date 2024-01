A Deputación destina 4,5 millóns de euros para conservar o firme das estradas provinciais

A Deputación de Pontevedra mobilizou este venres no seu Xunta de Goberno Provincial un total de 6,2 millóns de euros, que están destinados a prestar novos servizos aos concellos, a apoiar a entidades de iniciativa social, a reformar infraestruturas e equipamentos públicos e, a máis destacada, a licitar por 4,5 millóns de euros a conservación do firme das estradas provinciais.

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, deu conta en rolda de prensa deste proceso de licitación das obras de conservación de firmes coa finalidade de garantir a seguridade viaria no conxunto de 1.650 quilómetros de estradas provinciais.

As actuacións adxudicaranse por seis lotes comarcais para garantir o mantemento das características superficiais e estruturais do pavimento, intervindo nas zonas máis degradadas e, ao mesmo tempo, renovando a sinalización horizontal.

Luis López tamén informou que a Deputación vai remitir unha carta aos 46 concellos de menos de 20.000 habitantes adheridos ao Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) para darlles a coñecer a posta en marcha do novo servizo de esterilización de gatos procedentes de colonias felinas legalmente establecidas.

O Goberno provincial tamén impulsa o programa Provincia Activa, ao que destina neste ano un total de 146.000 euros para organizar actividades que favorezan o envellecemento activo a través de talleres que teñen por finalidade promover a participación e cooperación social, así como crear espazos de encontro e intercambio de experiencias e fomentar a independencia das persoas maiores. A través do Provincia Activa ofreceranse un total de 130 talleres, dirixidos a un máximo de 25 persoas cada un. Cada entidade pode solicitar un taller entre os que se ofertan.

En canto aos equipamentos públicos, Luis López anunciou a aprobación do expediente para contratar unha empresa para a realización das obras de conservación da Casa de Combarro, en Poio. Investiranse 116.000 euros para acondicionar leste espazo propiedade da Deputación e cedelo en condicións idóneas a este Concello durante un período de 30 anos para que poida habilitar alí un centro de promoción turística e tamén para a posta en valor do seu patrimonio histórico cultural.

Finalmente, o goberno provincial tamén aprobou este venres o expediente para contratar obras de rehabilitación e reforzo estrutural do Caserón da Finca de Areeiro. Investiranse preto de 40.000 euros nesta actuación que complementará a outra prevista no laboratorio fitopatológico no que investirán outros 90.000 euros.