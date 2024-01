Homenaxe con toque francés ao legado culinario das Mendoza

Preparación do evento gastronómico "As 1001 receitas do Palacete das Mendoza" © CIFP Carlos Oroza Preparación do evento gastronómico "As 1001 receitas do Palacete das Mendoza" © CIFP Carlos Oroza Preparación do evento gastronómico "As 1001 receitas do Palacete das Mendoza" © CIFP Carlos Oroza

Este venres o CIFP Carlos Oroza levou a cabo a terceira edición da interpretación culinaria do libro "As 1001 receitas do Palacete das Mendoza" de Ángel Arcay Barral.

O alumnado de Dirección de Cociña dedicou meses de preparación individual para ofrecer un menú único baseado nas antigas receitas que atesoura este interesante libro.

A novidade deste ano radica na colaboración especial con Albert Boronat i Miró, un renomeado cociñeiro experto na cociña tradicional francesa e representante do equipo español na prestixiosa Copa Bocuse d'Or.

Desde outubro pasado, o grupo de estudantes traballou en estreita colaboración con Boronat para seleccionar as mellores combinacións e receitas coas que conformaron o menú final. Esta semana, Albert Boronat desprazouse a Pontevedra para dirixir a preelaboración, elaboración e o servizo deste exquisito menú xunto ao talentoso alumnado de Dirección Cociña e Dirección Servizos do CIFP Carlos Oroza.

A interpretación das receitas realizouse ao modo da cociña francesa máis tradicional, unha experiencia culinaria que transportou aos comensais á época dourada do Palacete das Mendoza.

O servizo, coidadosamente deseñado, presentou unha mesa imperial para 40 comensais. Cada participante ostentou o rol dun personaxe coetáneo das irmás Mendoza, agregando un toque teatral e envolvente á experiencia gastronómica.

O alumnado de Dirección de Servizos desempeñou un papel crave nesta iniciativa, asignando roles a cada comensal baseándose na fascinante historia destas mulleres que viviron no Palacete na primeira parte do século XX. A meticulosa lectura e investigación de diferentes libros permitiu recrear coa maior autenticidade que sexa posible a atmosfera e a contorna social da época.