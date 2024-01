Rematan as melloras reclamadas polos veciños no Espazo Municipal do Bao

Remataron as obras no Espazo Municipal do Bao nas que mellorouse a climatización do local para dar resposta ás necesidades trasladadas pola Asociación de Veciños.

Entre as actuacións realizadas inclúese a colocación de tarima flotante, que ofrece un espazo máis cálido e cómodo, importante para o desenvolvemento das clases de ioga.

Ademais, tamén se renovaron algunhas das baldosas nas paredes do interior do local e colocáronse reloxos nos radiadores para poder programar e regular a temperatura. Segundo sinalou a concelleira de Espazos Cidadáns, Tamara González, "son pequenas actuacións que melloran de xeito notable o ambiente e a calidade do espazo, ofrecendo un lugar máis confortable, con menos humidades e máis cálido para o seu uso".

Tamén na contorna deste espazo municipal limpáronse as canalizacións da pista deportiva e do vial de acceso, para evitar acumulación de auga e inundacións en días de chuvia.

Con todo, Tamara González asegurou que continuarán traballando para seguir dando reposta e solución ás necesidades que vaian xurdindo, e valorou a "comunicación constante e construtiva que se está mantendo de xeito permanente con todos os colectivos para seguir avanzando e mellorando os espazos municipais".