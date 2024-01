A cuarta 'Gala de meisinas e meisinos do ano' celébrase o 27 de xaneiro

Gala de meisinas e meisinos © Concello de Meis - Arquivo

A cuarta edición da Gala de meisinas e meisinos do ano xa ten data de celebración.

Será o sábado 27 de xaneiro a partir das 20.00 horas no Auditorio Municipal do Mosteiro no Concello de Meis.

Durante o evento premiarase a diversas asociacións, entidades e persoas particulares do municipio polo labor desenvolvido durante o último ano.

A presentación da gala correrá a cargo de Terio Carrera, xornalista deportivo da CRTVG.

Ademais, durante a gala, actuarán a Banda de Música da Vertula, unha agrupación con máis de tres décadas de traxectoria; Raúl & Cia; e Ángeles Lago, vocalista viguesa.

O acto está promovido polo Concello de Meis e tradicionalmente conta coa presenza de numeroso público.