A Xunta e o Concello de Portas dotarán de novas instalacións á Escola Municipal de Música

Román Rodríguez e Ricardo Martínez © Xunta de Galicia

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou este luns o concello de Portas, onde asinou un convenio de colaboración co alcalde, Ricardo Martínez, para potenciar a Escola Municipal de Música e contribuír á diversificación da formación non regrada.

Este acordo quere dar resposta á demanda de formación musical que existe neste municipio, tanto para afeccionados como para os interesados en preparar probas de acceso a estudos superiores.

Neste senso, o conselleiro salientou que o labor que se fai desde estes centros é tamén clave para potenciar e poñer en valor a tradición, a cultura popular e o patrimonio de Galicia.

Para iso, o Goberno galego colaborará cos gastos derivados de reformar o edificio para acoller estas novas instalacións. Trátase dun proxecto que, tal e como figura no convenio asinado, conta cun orzamento base de licitación de máis de 560.000 euros, dos cales a Xunta asumirá un máximo do 50% do custo de execución das actuacións.