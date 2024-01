Briallos volverá a rendir homenaxe a San Brais o próximo 3 de febreiro

A romería de San Brais volverá encher de festa a parroquia de Briallos, en Portas. Será o próximo sábado 3 de febreiro, segundo avanzan os seus organizadores.

As actividades comezarán coa actuación do grupo de gaitas Os Druídas, que amenizarán toda a xornada; cunha andaina pola zona que sairá ás doce do mediodía e cunha sesión vermú que correrá a cargo do Trío Azabache.

Da comida encargaranse as integrantes da asociación de mulleres rurais de Carracedo, que prepararán callos que se servirán de xeito gratuíto entre os asistentes; e varios postos que servirán pulpo, churrasco, carne ao caldeiro ou empañada. Tamén haberá chocolate e queimada.

Durante a tarde haberá inchables para os nenos e a actuación da charanga Fanfarria Furruxa e, a partir das oito, unha verbena co Trío Azabache e o Dúo Estrellas. O fin de festa, a partir das dúas da madrugada, será co DJ Pablo Grande.

Ademais, haberá misas na igrexa parroquial de Briallos pola mañá e pola tarde, unha feira de produtos artesanais todo o día e haberá dous postos informativos e solidarios, un da Asociación Española Contra o Cancro e outro da asociación de rescate animal Cadeliños de Barro.