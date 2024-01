Seis meses para humanizar a rúa Aquilino Iglesia en Vilagarcía

Ata 174.000 euros investirá o goberno municipal de Vilagarcía para seguir avanzando na transformación do barrio dos Duráns. O seguinte paso será a humanización da rúa Aquilino Iglesia. As obras, que durarán uns seis meses, comezarán este mesmo luns.

Estes traballos, que executará a empresa Moncosa, arrancarán co replanteo dos terreos, a sinalización e a colocación das valados pola zona na que comezará a actuación, que se desenvolverá por tramos para causar as menores molestias.

A actuación céntrase no primeiro tramo de Aquilino Iglesia, o situado entre as interseccións coa rúa Os Duráns nun extremo e Eduardo Pondal no outro.

A vía é o principal acceso á zona de esparexemento do barrio polo que está moi transitada por peóns, especialmente por nenos e nenas que acoden ao parque infantil, a academia ou o ximnasio que se emprazan no lugar no que tamén hai bares e o servizo de Correos.

De aí a necesidade dun proxecto de humanización que, a maiores de mellorar a imaxe da rúa, permitise gañar en comodidade e en seguridade viaria.

Para iso, vaise ensanchar a vía na súa parte máis estreita mediante o retranqueo do muro dunha propiedade que se viña enriba da calzada creando un perigoso pescozo de botella nun tramo moi angosto e sen beirarrúas.

Coas obras a realizar a rúa converterase nunha vía de plataforma única na que os vehículos só poderán pasar para acceder e saír dos garaxes e do párking do supermercado. Farano nun único sentido e a través dun carril que terá 3 metros de ancho en toda a súa lonxitude.

O solado construirase con pavimento continuo de formigón tratado para conseguir acabados con distintas texturas e cores e na zona exclusiva de peóns habilitaranse bancadas coas que crear unha liña de xogos de axilidade especialmente pensada para o divertimento dos nenos e nenas.

A intervención completarase coa renovación de todas as redes de auga, saneamento e pluviais, o axardinamento a base de grupos de gardenias situados xunto cada banco e que contarán con rego programado e coa colocación de papeleiras e novas luminarias de tecnoloxía LED.