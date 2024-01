"Non existe ningún motivo" para bloquear a Vía Verde entre Arcade e Pontevedra

Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, e Carme da Silva © BNG

Unha pregunta e unha moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego (BNG) levará ao Senado a demanda para que ADIF desafecte de uso ferroviario a vía de tren entre Arcade e Pontevedra para a creación da anhelada Vía Verde.

Estas iniciativas foron presentadas nun acto aberto celebrado no Edificio Multiusos de Arcade coa presenza da senadora nacionalista Carme da Silva, acompañada do alcalde de Soutomaior, Manu Lorenzo.

"A habilitación dunha Vía Verde é unha demanda histórica do BNG de Soutomaior e da veciñanza do noso concello", afirmou o alcalde.

Engadiu que "levamos anos a traballar para exixir ao Goberno do Estado que leve a cabo os trámites precisos para que Adif desafecte o treito de vía necesario para crear a Vía Verde. É unha infraestrutura necesaria para a veciñanza e vai contar con todo o empeño do goberno local para que sexa unha realidade".

Pola súa banda Da Silva lembrou que esta reivindicación foi trasladada ao ministerio a través de diversas iniciativas parlamentarias no Congreso e tamén con emendas ao orzamento do Estado no ano 2022.

"Non existe ningún motivo para que o Ministerio non permita desbloquear unha infraestrutura que non se utiliza e facer o mesmo que se fixo noutras zonas", defendeu a senadora

Afirmou que "estender a vía, posibilitando a conexión desde Pontevedra ate Arcade e unila co tramo Redondela-Vigo, convertiría esta senda nun atractivo turístico de interese para os municipios polos que pasa".