Dous detidos nun domicilio de Bueu por tráfico de drogas

Momento da detención de dous veciños de Bueu © Guardia Civil

A Garda Civil detivo dúas persoas como supostas autoras dun delito de tráfico de drogas na localidade de Bueu.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, compoñentes do Posto de Marín, en colaboración coa Patrulla e o Equipo de Investigación da Compañía de Pontevedra, levaban dous meses con esta investigación tras detectarse a posible comisión dun delito de tráfico de drogas, nun domicilio situado no centro do centro urbano de Bueu.

Tras a entrada e rexistro do domicilio practicada con autorización da autoridade xudicial, no seu interior os axentes interviñeron 430 dose de heroína e 70 de cocaína, ademais de 2.000 euros en efectivo.

Os detidos cun home de 58 anos e unha muller de 46, residentes en en o domicilio rexistrado. Os dous contan con antecedentes pola comisión de delitos de tráfico de drogas.

Esta operación enmárcase na loita contra o tráfico de drogas a pequena escala, tendo en conta a alarma social e a inseguridade que provocaba para os veciños de Bueu.