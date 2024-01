Renovan os pavimentos e estruturas de madeira nos parques e sendas da cidade

Tarefas de mantemento no Miradoiro de Monte Porreiro © Concello de Pontevedra

Operarios municipais do Concello de Pontevedra iniciaron estes días unha serie de actuacións para mellorar o estado de parques e sendas da Boa Vila.

En concreto están a realizarse melloras no firme de xabre do Miradoiro de Monte Porreiro, a Alameda e a senda peonil de Valdecorvos, e tamén se está procedendo ao cambio das pezas de madeira danadas na senda do Lérez.

Estes traballos buscan emendar problemas de fochancas en pavimentos e a creación de charcos coa chegada das choivas, o que complica o uso dos espazos públicos por parte dos veciños.

No caso da senda do Lérez, a colocación das novas táboas de madeira permitiu reabrir o tramo do paseo que permanecía pechado pos motivos de seguridade.

Aínda que se trata de tarefas que adoitan realizarse na primavera, a Concellaría de Servizos decidiu adiantalas para emendar os problemas ocasionados polo mal tempo do pasado outono.