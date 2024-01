O Bloque advirte do "afán recadador e intimidatorio" da nova ordenanza de vados de Telmo Martín

O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Sanxenxo denuncia o "afán de recadación e intimidación" da nova ordenanza dos vados que o goberno local do alcalde Telmo Martín quere aprobar proximamente, "co único fin de recadar cartos para custear a súa política de cemento".

Para o portavoz do BNG en Sanxenxo, Fran Leiro, o borrador establece unha serie de puntos "moi preocupantes".

A xuízo do voceiro nacionalista, un deles corresponde ao apartado de sancións para todas aquelas persoas que dispoñan dunha saída de vehículos á vía pública e non soliciten o vado.

"Estamos a falar de sancións moi duras, de ata 3.000 euros, co único propósito de intimidar á cidadanía para que empecen a pagar este imposto. O único que busca o señor Telmo Martín é baleirar os petos dos veciños e veciñas de Sanxenxo, unha nova medida recadadora que se suma á suba de impostos aprobada hai uns meses e ao incremento do seu soldo e do seu equipo", critica o edil do BNG.

Os nacionalistas teñen claro que "o afán recadador do PP non ten límites". E sinalan que así "quedou probado" nos últimos meses de 2023, cando numerosos propietarios de vivendas con saídas para vehículos á vía pública recibiron unha carta do ORAL, instando ao pago de vados que non tiñan solicitados. Un pago que era con carácter retroactivo dende xaneiro de 2020.

"A reacción veciñal e a denuncia pública do BNG fixo recuar ao señor Martín, que agora quere blindar as súas pretensións de recadación con esta normativa sen precedentes", denuncia Fran Leiro.

O voceiro do BNG tamén carga contra a maneira de proceder do alcalde á hora de tramitar este regulamento. "A exposición pública deste documento fíxose a finais do mes de xullo, en plena tempada estival, polo que a xente non tivo constancia e non puido presentar reclamacións ou apelacións de ningún tipo", afirma Fran Leiro, que ve nesta manobra "o habitual ‘modus operandi’ do señor Martín".

O BNG comprométese a seguir impulsando iniciativas e accións encamiñadas a informar á cidadanía sobre este "decretazo do Partido Popular". Logo da reunión celebrada en Noalla en decembro para abordar este tema, nos vindeiros días terá lugar un novo encontro, cun avogado especializado na materia.