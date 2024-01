SATSE advirte ao Sergas que a falta de substitucións de matronas deixa desatendidas a mulleres de Dena e Ponte Caldelas

O Sindicato de Enfermería, SATSE en Pontevedra, denuncia a situación que se está vivindo na área sanitaria, coa falta de substitución das matronas, que provoca unha brecha no seguimento das usuarias dos centros de saúde máis afectados, Dena e Ponte Caldelas.

Aseguran que o Sergas non está a substituír nin as baixas, nin as vacacións, nin os días de libre disposición. Tal é o "deixamento" da xerencia neste sentido, que segundo afirman as propias matronas, tampouco se substitúe a xubilación da matrona de Dena.

O Sindicato de Enfermería reclama á xerencia que faga contratos de longa duración, non de acúmulo de tarefas, para que estas ausencias queden totalmente cubertas podendo así levar a cabo un seguimento continuo das usuarias, que ao final son as máis prexudicadas con esta falta de xestión por parte da Administración.

SATSE sinala que mesmo está en risco a continuidade dos grupos de postparto ou os de chan pélvico nestes centros de saúde, grupos que antes estaban a funcionar correctamente. "Os cursos de preparto fanse uns días si, pero outros non, non hai continuidade nos coidados", aseguran.

A "desatención" das usuarias é tal que mesmo se deron casos de mulleres embarazadas que non foron vistas polas súas matronas desde a semana 16 ata ben entrado o terceiro trimestre, ou casos de non retirada de grampas tras unha cesárea a pesar de transcorrer máis de quince días, ao non haber posibilidade de citación coa súa matrona de referencia; "están moi abandonadas", afirman as propias profesionais.

Por todo o anterior, desde SATSE reclaman un aumento da cociente de matronas, ademais de solicitar que as substitucións correspondentes realícense con contratos adecuados que garantan unha estabilidade e continuidade asistencial, e non perpetuar o abuso da modalidade de acúmulo de tarefas, "que implica a cobertura errática de varios centros e non é a solución ao problema actual de atención á muller embarazada".

Esta situación tamén provoca que, ante a falta de matronas nas listas de contratacións, cando “por sorte”, as mulleres son derivadas a outros centros de saúde, para ser atendidas por outras matronas en ausencia da súa, dita profesional asuma moita máis carga de traballo da habitual, sen ningún tipo de apoio ou compensación. Tamén se dá o caso de que as matronas titulares teñan que desprazarse a outros centros, dobrando quenda, para poder realizar a cobertura desas ausencias. Por todo isto, o Sindicato de Enfermería reclama a cobranza do complemento para estas matronas.