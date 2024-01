Reunión entre Luis López e Ángel Moldes para abordar "temas de sumo interese" para o Concello de Poio

Reunión institucional entre o presidente da Deputación e o alcalde de Poio © Deputación de Pontevedra

A primeira reunión institucional de 2024 na Deputación de Pontevedra produciuse este martes 9 de xaneiro co encontro entre o presidente provincial, Luis López, e o alcalde de Poio, Ángel Moldes.

Foi unha charla de ao redor dunha hora na que ambos os dous dirixentes repasaron os proxectos comúns en marcha entre as administracións e avanzaron outras actuacións futuras.

Todo, asegura a Deputación, baixo un clima de total colaboración.

"Abordáronse temas de sumo interese para o concello de Poio, moi importante para a provincia e que está a facer un esforzo considerable para afrontar novos retos e mellorar a calidade de vida da súa veciñanza", explicou Luis López.

Entre eses asuntos atopábase a reforma do Ateneo de Combarro, que ten todos os trámites preparados, e a estrada provincial que une A Granxa e A Seara. Neste último caso, analizouse a situación de partida e o estado do proxecto, co obxectivo de dar a coñecer aos veciños o que alí se vai a realizar e analizar con eles se é necesario executar algunha modificación.