Unha condutora resulta ferida nun accidente en Cambados

Accidente na avenida de Vilariño, Cambados © Servizo de Emerxencias

Este luns 8 de xaneiro rexistrábase un accidente, a primeiras horas da mañá, na Avenida de Vilariño, no municipio de Cambados.

O vehículo saía do seu carril impactando contra outro turismo á altura do Garaje Silvoso.

Foi necesario o traslado da condutora, de 28 anos e veciña de Cambados, ao Hospital do Salnés. Queixábase de dores cervicais e torácicas.

Ao lugar acudían efectivos do servizo de Emerxencias do Concello de Cambados do mesmo xeito que axentes da Policía Local e unha ambulancia do 061.