Días de tempo seco e frío

O termómetro marcaba 3 grados este luns na rúa Peregrina © PontevedraViva Coches cunha capa de xeo a carón do río Lérez © PontevedraViva O termómetro marcaba 1 grado este luns en Campañó © PontevedraViva

A previsión dos técnicos de MeteoGalicia apunta que este luns as altas presións continuarán ao norte das Illas Británicas desviando ás borrascas cara o suroeste da Península.

Polo tanto, seguiremos con tempo seco durante o día, iran aumentando as nubes medias pola tarde e non se descarta algunha chuvia feble ao sur pola noite. As temperaturas non terán cambios significativos. O vento soprará frouxo de compoñente leste con intervalos moderados no litoral.

Para o martes as previsións indican que quedaremos nunha situación intermedia entre as altas presións centradas sobre Escocia e baixas presións ao sur de Galicia. Unha situación que xerará circulación do nordés e que trae ceos parcialmente nubrados, con máis nubes e con algunhas chuvias ao sur pola mañá e co avance da tarde, chuvias nas comarcas do litoral norte. A cota de neve situarase arredor dos 800 metros.

As temperaturas mínimas experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado mentras que as máximas seguirán sen cambios ou con lixeiros descensos. O vento soprará do nordés frouxo en terra, moderado con intervalos fortes no litoral norte.

E para o mércores MeteoGalicia sostén que a Comunidade continuará nunha situación intermedia entre un potente anticiclón estacionario ao norte de Escocia e as baixas presións centradas no leste peninsular. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con chuvias de carácter feble, máis probables ao norte e ao leste, que serán de neve en cotas entre os 500 e os 800 metros. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará do nordés frouxo en terra, con intervalos moderados no mar.