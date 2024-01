Chapuzón para reivindicar a rexeneración da praia de Pescadoira

A asociación ecoloxista de Bueu Anduxía organizou un singular acto de protesta este sábado 6 de xaneiro para reivindicar a rexeneración da praia de Pescadoira.

Foi un chapuzón reivindicativo nas frías augas da praia (a 13 grados de temperatura). Tamén houbo quen só mollou os pés ou os que xa optaron directamente polo chocolate quente. Todos eles reclamaron a rexeneración da praia de tres posibles maneiras.

Por exemplo, cunha rebasculación de area cara a zona leste (onde o Club de Remo). Pasaron xa 14 anos dende que Portos fixo o último traslado de area cara esta zona e loxicamente foi perdendo area co paso dos anos. Dende Anduxía propoñen o traslado ou rebasculamento dunha importante cantidade de metros cúbicos de area dende a zona oeste (zona da Casa do Mar), onde se atopa acumulada, cara esta zona leste (zona do club de Remo). Isto faría aumentar a anchura e a altura da praia co cal quedaría mais praia dispoñible con marea chea e, o chegar a area máis arriba, melloraría o accesos pola actual rampla do Club de Remo.

Outra proposta e habilitar un dique semisomerxido dende o peirao de Attilio cara dársena. Este proxecto presentado por Portos de Galicia pretende crear un pequeno dique de pedra que faga o efecto contrario, retendo a area na parte media da praia. A día de hoxe está pendente dos permisos de Costas do Estado.

A terceira proposta consiste na redución do actual peirao da dársena. Tal e como solicita Costas do Estado nos seus informes a Portos, unha redución parcial (duns 25 metros) do actual espigón da dársena tería un efecto totalmente rexenerativo sobre a praia xa que este dique é precisamente o causante do estado actual da praia.

Dende Anduxía lembran que a praia de Pescadoira foi case totalmente destruída pola "desafortunada" prolongación da dársena de Bueu que Portos de Galicia realizou no ano 1998 "sen ter en conta a afección brutal" que esta actuación ía ter sobre a praia. Dende o 2005 este colectivo leva loitando pola súa rexeneración.

Por último, Anduxía amosou o seu total apoio o Club de Remo de Bueu e a asociación Os Galos na súas demandas para mellorar a rampla de acceso o mar xa que actualmente atópase nunhas condicións lamentables e constitúe un perigo para todos os usuarios da praia.