O PP denuncia "novos apagóns" e "descontento" pola falta de iluminación do Nadal nalgúns barrios

O concelleiro do PP, Martín Martínez no barrio do Burgo © PP de Pontevedra

O Partido Popular de Pontevedra criticou que esta semana se producisen novos cortes de luz en distintos puntos da cidade, aos que engaden "o descontento veciñal nos arredores do centro pola falta de iluminación do Nadal".

Nesta ocasión, o concelleiro popular Martín Martínez referiuse ao enfado dos veciños e comerciantes do barrio do Burgo: "O Goberno local pretende xustificar que a marxe dereita do río Lérez está decorado por situar unha bóla xigante de Nadal á entrada á ponte do Burgo pero, desde o PP, comprendemos a fartura e facemos nosas as queixas que nos chegaron da avenida dá Coruña, Juan Bautista Andrade ou Médico Ballina".

Os populares consideran que o Concello mellorou a iluminación do centro durante estas Nadal pero volveuse a "esquecer" dos barrios e do rural.

Martínez reprochou a "falta de compromiso" do Goberno local co arrabalde de Pontevedra e asegurou que esta é a "tónica habitual" dos últimos anos de xestión municipal.

Precisamente este xoves o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e o concelleiro de servizos básicos urbanos, Xaquín Moreda, acudiron aos Xardíns de Marescot, en cálea Alameda, para comprobar a evolución dos traballos que se están levando a cabo para a renovación das luminarias da zona centro-sur da cidade.

Está prevista a substitución de 1.607 luminarias da iluminación pública de 77 rúas, parques e prazas da zona sur da cidade. O proxecto supoñerá un aforro no consumo de 729.953 kWh/ano e unha redución de 380,31 toneladas CO2/ano.

Tamén se persegue mellorar a iluminación dos espazos públicos e reducir a luz intrusa nas vivendas.

O investimento é de 1,5 millóns de euros nesta primeira fase que está a executar a empresa Setga.

O proxecto inclúe o reforzo da iluminación nos pasos de peóns, unha mellor iluminación nas glorietas e nos ámbitos peonís.

Ademais substitúense 32 cadros de mando, retirando o actual sistema de aceso de fotocélula ou reloxo astronómico por equipo de telexestión.

Igualmente incluíuse no contrato a limpeza, saneado e pintado de columnas e báculos existentes, é dicir, a retirada de elementos adheridos, fregado ata eliminar a sucidade, pintado dos que o precisen e saneamento dos elementos dos farois (parafusos, ancoraxes ou tapas).

O contrato, que está financiado a través dun convenio coa Deputación provincial, foi adxudicado á empresa Setga a primeiros do pasado mes de maio por un orzamento de 1.557.828,75 euros. Como mellora ofertou o mantemento das instalacións durante 4 anos, ademais dos 4 anos de garantía legal da propia instalación.

A empresa tivo que pedir unha prórroga no prazo debido ás inclemencias meteorolóxicas que causaron danos e atrasos impediron o cumprimento do contrato no tempo previsto.